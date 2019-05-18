США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

Госдепартамент США хочет расширить запущенную год назад и мало кому известную программу финансовой помощи на приобретение американских вооружений странам, готовым отказаться от российского оружия. Изначально Европейская программа стимулирования рекапитализации (European Recapitalization Incentive Program, ERIP) была направлена на страны бывшего Варшавского договора.

Госдепартамент уже пообещал гранты на общую сумму 190 миллионов долларов шести странам Восточной Европы на закупку американских вертолетов и боевых машин пехоты — это Албания, Босния, Хорватия, Греция, Северная Македония и Словакия. Для получения такой финансовой помощи страны-реципиенты должны отказаться от имеющихся у них российских вооружений, обязаться не покупать новых и выделить средства на приобретение американского оружия.

Упомянутые шесть восточноевропейских стран используют в своих вооруженных силах вертолеты и БМП советского производства и в некоторых случаях при приобретении запчастей для них им могут грозить санкции со стороны США.

США ищут возможности расширить программу ERIP, распространив ее за пределы Восточной Европы, сообщает ресурс Defense One. Потенциальные новые страны-участники программы пока не названы — Госдепартамент присматривается к государствам Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Африки. А отказаться получателям грантов Госдепа придется уже не только от советского и российского, но и от китайского вооружения.