"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

В матче 29-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на выезде обыграл "Уфу" со счетом 2:0. Подопечные Владимира Федотова прервали безвыигрышную серию из четырех игр – два поражения, две ничьи.

У победителей встречи голами отметились Рикарду Алвеш и Даниэль Мишкич, забившие мячи на 15 и 87-й минутах соответственно.

"Оренбург" с 40 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на 14-й строчке, имея в активе 26 очков. В заключительном туре чемпионата России оренбуржцы 26 мая примут столичный "Спартак", а уфимцы в тот же день в Москве на поле "РЖД Арены" сыграют с "Локомотивом".