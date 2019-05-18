Озвучены сроки создания "Монолита"

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит", которая относится к классу высокоточного оружия, будет создан в конце 2021 — начале 2022 года, сообщил заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин. В субботу, 18 мая, он посетил выставку MILEX-2019.

Как рассказал Кочкин, в настоящее время идет разработка ракеты, причем делается это на собственные средства. Дальше начнутся государственные испытания, но сколько времени они продлятся, сказать сложно, поскольку это зависит не от "Техмаша".

"Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет", — пояснил заместитель главы концерна, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем Кочкин не стал полностью раскрывать информацию по "Монолиту".

Ранее о разработке концерном этой ракеты рассказал гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин. Он сообщил, в частности, что "Монолит" предназначен для боевых самолетов и вертолетов.