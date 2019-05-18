Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

Утром в субботу, 18 мая, камера наблюдения запечатлела взрыв, прогремевший в районе Фушань, входящем в состав городского округа Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая.

По предварительной версии, озвученной СМИ, в магазине по продаже лапши произошла утечка газа, после чего произошел взрыв.

По счастливой случайности, в результате ЧП пострадал только один человек. С тяжелыми повреждениями он был доставлен в больницу.