Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

Председатель СКР Александр Бастрыкин в субботу посетил академию Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Бастрыкин поздравил преподавателей и курсантов с трехлетием ВУЗа. Глава Следственного комитета пожелал курсантам быть неравнодушными и активно защищать Отечество.

"Государство доверило вам большую и важную функцию предварительного следствия. Именно здесь закладывается основа истины по каждому уголовному делу. А в каждом уголовном деле решается судьба конкретного человека", — заявил Бастрыкин.

Глава СКР также вручил врио губернатора Петербурга Александру Беглову ведомственную медаль "За чистоту помыслов и благородство дел".

"Вы один из наших российских офицеров, которые делают очень много для создания нового поколения преемников наших советских и российских офицеров", — отметил Беглов в ответном слове.

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.