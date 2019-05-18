Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

Бывший президент Аргентины, а ныне сенатор Кристина Фернандес де Киршнер объявила, что будет баллотироваться не на пост главы государства, а в вице-президенты.

Как сообщила Киршнер в субботу, она обратилась к экс-председателю правительства страны Альберто Фернандесу (был главой кабинета министров в 2003-2008 годах) с просьбой возглавить их "связку". По мысли Киршнер, он станет участвовать в первичных выборах как кандидат в президенты, а она — в вице-президенты.

Экс-президент выразила убеждение в том, что их предвыборная программа "лучше всего отражает то, что в настоящее время необходимо в Аргентине, чтобы объединить самые широкие политические, общественные и экономические сектора не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы управлять страной". Слова Киршнер цитирует ТАСС.

Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины в 2007-2015 годах. В 2017 году она была избрана в Сенат Конгресса страны.

Между тем она является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности о коррупции, отмывании денег, препятствовании расследованию терактов, а также в государственной измене. Сама Киршнер считает, что ее преследуют по политическим мотивам.