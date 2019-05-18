Новости В мире

Все видео этой рубрики
18 мая 201917:16

Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

фото EPA

Бывший президент Аргентины, а ныне сенатор Кристина Фернандес де Киршнер объявила, что будет баллотироваться не на пост главы государства, а в вице-президенты.

Как сообщила Киршнер в субботу, она обратилась к экс-председателю правительства страны Альберто Фернандесу (был главой кабинета министров в 2003-2008 годах) с просьбой возглавить их "связку". По мысли Киршнер, он станет участвовать в первичных выборах как кандидат в президенты, а она — в вице-президенты.

Экс-президент выразила убеждение в том, что их предвыборная программа "лучше всего отражает то, что в настоящее время необходимо в Аргентине, чтобы объединить самые широкие политические, общественные и экономические сектора не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы управлять страной". Слова Киршнер цитирует ТАСС.

Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины в 2007-2015 годах. В 2017 году она была избрана в Сенат Конгресса страны.

Между тем она является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности о коррупции, отмывании денег, препятствовании расследованию терактов, а также в государственной измене. Сама Киршнер считает, что ее преследуют по политическим мотивам.

Сейчас

16:47

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

16:19

Озвучены сроки создания "Монолита"

14:39

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

13:56

Штрахе уходит из-за скандального видео с россиянкой

13:07

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

11:41

Скандал: Курц больше не хочет работать со Штрахе

09:56

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

1 час назад
Володин диагностировал у Зеленского деменцию

Володин диагностировал у Зеленского деменцию

1 час назад
США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

48 минут назад
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

1 час назад
В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

6 часов назад
Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

41 минута назад
Озвучены сроки создания "Монолита"

Озвучены сроки создания "Монолита"

37 минут назад
Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

2 часа назад
Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"

Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"

4 часа назад
Нашлась детская площадка, исчезновение которой возмутило Путина

Нашлась детская площадка, исчезновение которой возмутило Путина

5 часов назад
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

1 час назад
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

2 часа назад
Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

3 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

17.05.2019 12:34
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

19 минут назад
Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

51 минута назад
В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

1 час назад
"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

1 час назад
Крымские полицейские рассказали о наказании для авиадебоширки

Крымские полицейские рассказали о наказании для авиадебоширки

1 час назад
Кочарян освобожден под залог и поручительство

Кочарян освобожден под залог и поручительство

1 час назад
Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

1 час назад
Большинство футболистов "Барселоны" против прихода Антуана Гризманна

Большинство футболистов "Барселоны" против прихода Антуана Гризманна

2 часа назад
Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

2 часа назад
Греф назвал свои любимые книги

Греф назвал свои любимые книги

2 часа назад
Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

2 часа назад
Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

2 часа назад
Ле Пен: Макрон нарушил текст и дух конституции

Ле Пен: Макрон нарушил текст и дух конституции

3 часа назад
Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

3 часа назад
Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте

Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте

3 часа назад
Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

3 часа назад
В Приморье ищут осужденного за убийство, сбежавшего из колонии, спрятавшись в шкафу

В Приморье ищут осужденного за убийство, сбежавшего из колонии, спрятавшись в шкафу

4 часа назад
Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

4 часа назад
Белорусские пограничники поймали словака, ехавшего в Москву с крупной партией наркотиков

Белорусские пограничники поймали словака, ехавшего в Москву с крупной партией наркотиков

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

4 часа назад
4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

5 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

6 часов назад
454
По стопам старшего брата. Александр Емельяненко хочет драться в Японии

По стопам старшего брата. Александр Емельяненко хочет драться в Японии

8 часов назад
Сирия отразила очередной ракетный удар Израиля

Сирия отразила очередной ракетный удар Израиля

9 часов назад
Балтийскому флоту исполнилось 316 лет

Балтийскому флоту исполнилось 316 лет

11 часов назад
Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

13 часов назад
После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу

После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу

14 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

19 часов назад
Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

21 час назад
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51