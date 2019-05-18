Йоханна Конта вышла в финал турнира в Риме, переиграв Кики Бертенс

Британская теннисистка, 42-я ракетка мира Йоханна Конта в полуфинале турнира в Риме в трех сетах за два часа 52 минуты обыграла представительницу Голландии Кики Бертенс со счетом 5:7, 7:5, 6:2.

Британка единожды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а у Бертенс, занимающей четвертое место в рейтинге WTA, десять эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из восьми.

Таким образом, Конта вышла в финал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Мария Саккари (Греция, 39).