Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады

Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала подделкой проект указа о досрочном роспуске Верховной рады.

"Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ "указ" — это фейк, который не имеет отношения к реальности", — сообщил в субботу сайт "Общественного ТВ".

Ранее издание "Обозреватель" разместило в Интернете фото указа о прекращении полномочий депутатов с 14 июля, пишет РИА Новости. На неделе в Раде прекратила существование правящая коалиция. По закону, депутатам дается месяц на создание нового большинства в парламенте. Очередные выборы в Раду должны состояться в октябре 2019 года.