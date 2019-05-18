Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

В субботу, 18 мая, следствие приняло решение о задержании участников резонансной истории с оставлением ребенка, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"По признакам преступлений, предусмотренных статьей "Оставление в опасности" и статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении 21-летней матери ребёнка и её 27-летнего сожителя", — отметили в ведомстве.

Напомним, что в минувший четверг, 16 мая, женщина, для маскировки использовавшая медицинскую маску, оставила свою двухлетнюю дочку в поликлинике на севере Москвы, после чего уехала вместе со своим сожителем, ожидавшим ее на улице.

По версии следствия, решение об оставлении ребенка мать принимала совместно со своим возлюбленным – малышка могла помешать дальнейшему развитию их отношений, поэтому от ребенка попытались избавиться.

При этом, известно, что в тот день девочка находилась у родственницы, откуда подозреваемая забрала ее обманным путем, чтобы впоследствии оставить в поликлинике.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова подчеркнула, что ситуация с оставленным ребенком продемонстрировала важность службы помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна", об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

"Возможно, если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы — этой ситуации можно было избежать", — приводит агентство слова Кузнецовой.