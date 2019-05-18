Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 мая 201917:46

Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

В субботу, 18 мая, следствие приняло решение о задержании участников резонансной истории с оставлением ребенка, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"По признакам преступлений, предусмотренных статьей "Оставление в опасности" и статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении 21-летней матери ребёнка и её 27-летнего сожителя", — отметили в ведомстве.

 

Напомним, что в минувший четверг, 16 мая, женщина, для маскировки использовавшая медицинскую маску, оставила свою двухлетнюю дочку в поликлинике на севере Москвы, после чего уехала вместе со своим сожителем, ожидавшим ее на улице.

По версии следствия, решение об оставлении ребенка мать принимала совместно со своим возлюбленным – малышка могла помешать дальнейшему развитию их отношений, поэтому от ребенка попытались избавиться.

При этом, известно, что в тот день девочка находилась у родственницы, откуда подозреваемая забрала ее обманным путем, чтобы впоследствии оставить в поликлинике.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова подчеркнула, что ситуация с оставленным ребенком продемонстрировала важность службы помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна", об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

"Возможно, если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы — этой ситуации можно было избежать", — приводит агентство слова Кузнецовой.

Сейчас

16:47

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

16:19

Озвучены сроки создания "Монолита"

14:39

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

13:56

Штрахе уходит из-за скандального видео с россиянкой

13:07

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

11:41

Скандал: Курц больше не хочет работать со Штрахе

09:56

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады

58 минут назад
Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

21 минута назад
"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

26 минут назад
Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

35 минут назад
В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

7 часов назад
Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

1 час назад
Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

2 часа назад
Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

44 минуты назад
Володин диагностировал у Зеленского деменцию

Володин диагностировал у Зеленского деменцию

2 часа назад
Озвучены сроки создания "Монолита"

Озвучены сроки создания "Монолита"

1 час назад
США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

2 часа назад
Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

1 час назад
Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

1 час назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

17.05.2019 12:34
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

50 минут назад
Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

1 час назад
Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

1 час назад
Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

2 часа назад
В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

2 часа назад
"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

2 часа назад
Кочарян освобожден под залог и поручительство

Кочарян освобожден под залог и поручительство

2 часа назад
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

3 часа назад
Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

3 часа назад
Греф назвал свои любимые книги

Греф назвал свои любимые книги

3 часа назад
Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

3 часа назад
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

3 часа назад
Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

3 часа назад
Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

4 часа назад
Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

4 часа назад
Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

5 часов назад
Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

5 часов назад
Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

5 часов назад
4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

7 часов назад
484
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

20 часов назад
Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

23 часа назад
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51