Козлов сообщил, что ему сказал товарищ Ким

Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, сопредседатель межправительственной комиссии Россия – КНДР Александр Козлов рассказал о своем общении с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В апреле глава КНДР впервые посетил Россию, и глава Минвостокразвития был одним из представителей российской стороны, сопровождавших высокого гостя.

Во время встречи министр, по его словам, сказал Ким Чен Ыну, что учил корейский язык. "Будешь со мной чаще общаться — будешь лучше знать язык", — сказал ему в ответ "товарищ Ким". Но это было сказано через переводчика, уточнил Козлов.

По словам министра, он и Ким Чен Ын "очень плотно пообщались за те дни, когда он находился во Владивостоке".

"Это была ответственная миссия, я очень сильно волновался, переживал", — рассказал Козлов в своем канале в YouTube.

Северная Корея — в первую очередь наш сосед, и от того, как складываются наши отношения, зависят судьбы целых регионов — и в первую очередь людей, отметил министр. В ближайшее время он планирует посетить Пхеньян "в рамках тех задач, которые ему были определены руководителем страны". На этом направлении, по его словам, предстоит большая работа совместно с РЖД, Минтрансом, коллегами из Минэкономразвития, Минфина и других ведомств.