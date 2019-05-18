Тема:

Первый визит Ким Чен Ына в Россию 15 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 мая 201918:40

Козлов сообщил, что ему сказал товарищ Ким

Юрий Смитюк/ТАСС

Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, сопредседатель межправительственной комиссии Россия – КНДР Александр Козлов рассказал о своем общении с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В апреле глава КНДР впервые посетил Россию, и глава Минвостокразвития был одним из представителей российской стороны, сопровождавших высокого гостя.

Во время встречи министр, по его словам, сказал Ким Чен Ыну, что учил корейский язык. "Будешь со мной чаще общаться — будешь лучше знать язык", — сказал ему в ответ "товарищ Ким". Но это было сказано через переводчика, уточнил Козлов.

По словам министра, он и Ким Чен Ын "очень плотно пообщались за те дни, когда он находился во Владивостоке".

"Это была ответственная миссия, я очень сильно волновался, переживал", — рассказал Козлов в своем канале в YouTube.

Северная Корея — в первую очередь наш сосед, и от того, как складываются наши отношения, зависят судьбы целых регионов — и в первую очередь людей, отметил министр. В ближайшее время он планирует посетить Пхеньян "в рамках тех задач, которые ему были определены руководителем страны". На этом направлении, по его словам, предстоит большая работа совместно с РЖД, Минтрансом, коллегами из Минэкономразвития, Минфина и других ведомств.

Ранее по теме

Сейчас

16:47

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

16:19

Озвучены сроки создания "Монолита"

14:39

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

13:56

Штрахе уходит из-за скандального видео с россиянкой

13:07

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

11:41

Скандал: Курц больше не хочет работать со Штрахе

09:56

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на публикацию указа о роспуске Рады

1 час назад
Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

39 минут назад
"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

44 минуты назад
Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

53 минуты назад
В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

7 часов назад
Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

1 час назад
Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

3 часа назад
Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

1 час назад
Володин диагностировал у Зеленского деменцию

Володин диагностировал у Зеленского деменцию

3 часа назад
Озвучены сроки создания "Монолита"

Озвучены сроки создания "Монолита"

2 часа назад
США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

2 часа назад
Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

2 часа назад
Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

1 час назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

17.05.2019 12:34
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

1 час назад
Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

1 час назад
Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

1 час назад
Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

2 часа назад
В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

2 часа назад
"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

2 часа назад
Кочарян освобожден под залог и поручительство

Кочарян освобожден под залог и поручительство

3 часа назад
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

3 часа назад
Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

3 часа назад
Греф назвал свои любимые книги

Греф назвал свои любимые книги

3 часа назад
Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

3 часа назад
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

3 часа назад
Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

4 часа назад
Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

4 часа назад
Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

5 часов назад
Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

5 часов назад
Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

5 часов назад
Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

6 часов назад
4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

7 часов назад
504
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

21 час назад
Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

23 часа назад
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51