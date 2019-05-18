Принц Уильям рассказал о психическом здоровье

Британский принц Уильям рассказал о своих чувствах при известии о смерти матери — принцессы Дианы.

Своими воспоминаниями принц поделился в документальном проекте BBC. Фильм посвящен психическому здоровью человека и в нем, в частности, затрагивается тема потери близких.

"Я испытал ни с чем не сравнимую боль", — признался 36-летний Уильям.

Старший сын принцессы Уэльской говорит, что позже стал иначе относиться к людям, испытавшим такое же горе.

Премьера фильма запланирована на воскресенье, 19 мая. Помимо особ королевских кровей в съемках приняли участие люди разных профессий и возрастов. Так, известные английские футболисты рассказали о том давлении, которое они испытывают в профессиональной карьере.

Диана Фрэнсис Спенсер вышла замуж за принца Уэльского Чарльза в 1981 году. Является матерью принцев Уильяма и Гарри. Леди Ди погибла в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года во время преследования ее машины папарацци.

Ранее в BBC заявили, что определились с кандидатурой исполнительницы роли принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона". Ее сыграет Эмме Коррин, ранее игравшая лишь второстепенных персонажей в сериалах.