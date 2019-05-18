Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой

Инциденты на российской военной базе, расположенной неподалеку от города Гюмри на севере Армении, не создали проблем в отношениях Еревана и Москвы, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян. Он добавил, что вопрос о существовании или закрытии российской базы в Гюмри не стоит.

Мнацаканян напомнил, что российская база действует на основе договора, и указал, что она имеет большое значение. "Во взаимоотношениях могут быть различные вопросы, но это не означает, что есть ситуации, когда бы вопрос о существовании базы ставился под сомнение", — приводит слова главы МИД Армении РИА Новости.

Суд в Армении несколько лет назад отправил под арест военнослужащего российской военной базы, которого задержали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

102-я российская военная база в Гюмри несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. В 2010 году РФ и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.