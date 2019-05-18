Восстановление Архангельского завершено, но благоустройство продолжается

К счастью, все ясно с восстановлением подмосковного Архангельского. Оно завершено. Что предстало перед глазами?

Феликс Юсупов ненавидел тех людей, которые, как он писал в мемуарах, приезжают сюда пить и гулять. Территория усадьбы "Архангельское", она, по задумке архитекторов, для созерцания и любования. В ходе реставрации даже гортензии высаживают в строго определенном порядке.

"Есть чертежи и планы парка, известно, какие растения тут сажались, поэтому это возможно сделать в точности, как и раньше", — рассказала волонтер Екатерина Зеленовская.

В парке впервые за много лет появился сибирский кедр — любимое дерево князя Юсупова. Первые деревья высадили члены попечительского совета усадьбы. Окапывали молодые кедры вице-премьер Дмитрий Козак и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а глава Сбербанка Герман Греф вызвался полить саженцы боярышника.

"Попечители не только финансово участвуют, но и содержательно: каким образом восстановить это уникальное место, какие сервисы создать для туристов", — отметил Дмитрий Козак.

На фоне обновленных пейзажей фотографируются даже местные экскурсоводы — так изменилась усадьба.

"Некоторое время назад она вызывала разочарование, потому что все пришло в упадок", — сказал Андрей Воробьев.

Сто пятьдесят уникальных изваяний и бюстов десятилетиями лежали в запасниках музея. Отреставрировали и выставили все. Особая гордость — статуя Венеры Медицейской. "Правда, она немножко изменилась — ей вернули руки после реставрации", — пояснила экскурсовод Татьяна Кетниц.

Здесь заменили все коммуникации, проложили новые дорожки, установили подсветку, вот-вот заработают фонтаны.

"Парк оживает, в нем появляются та прекрасная жизнь, та прекрасная атмосфера, которые должны быть в музее-усадьбе "Архангельское", — считает директор усадьбы Вадим Задорожный.

Больше ста лет — почти весь XIX век и первые годы XX каждую — весну над усадьбой "Архангельское" поднимали фамильный флаг рода Юсуповых. Это означало, что семья русских аристократов приехала в свое имение на лето. Эту традицию здесь возродили. Но теперь флаг над дворцом означает, что в "Архангельском" начался летний туристический сезон.

Уникальный памятник истории снова открыт для всех. "Очень радостно, что все здесь красиво, чисто, — говорят люди, посещающие усадьбу. — Мы знали об этом месте и были несколько лет назад, решили снова приехать, потому что здесь очень красиво".

Благоустройство территории при этом еще продолжается — знаменитая Императорская аллея во всем своем великолепии откроется к концу лета.