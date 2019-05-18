"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и в седьмой раз кряду стала чемпионом Германии

В матче заключительного, 34-го тура немецкой бундеслиги мюнхенская"Бавария" на своем поле разгромила "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:1 и в седьмой раз кряду стала чемпионом страны.

У победителей встречи голами отметились Кинглси Коман (4-я минута), Давид Алаба (53), Ренату Саншеш (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78), а у гостей единственный мяч на 50-й минуте забил Себастьен Аллер (50).

В параллельной игре последнего тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла менхенгладбахскую "Боруссию" (2:0) благодаря голам Джейдона Санчо (45) и Марко Ройса (54).

Таким образом, "Бавария" с 78-ю очками в 29-й раз в истории стала чемпионом страны. "Боруссия" из Дортмунда (76 очков) заняла второе место, "РБ Лейпциг" (66) – третье, "Байер" (58) – четвертое. Эти четыре команды в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. В Лигу Европы вышли "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".

Во вторую бундеслигу вылетели "Нюрнберг" и "Ганновер", а "Штутарт" сыграет в плей-офф за право остаться в бундеслиге, его соперник определится позднее.