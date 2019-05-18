Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 мая 201919:16

Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, выразив протест по поводу последних действий Вашингтона в отношении Пекина. В беседе глава МИД КНР также призвал Соединенные Штаты "не заходить слишком далеко".

США своими действиями и заявлениями в последнее время подрывают интересы Китая, указал Ван И. Среди прочего речь идет о давлении на деятельность китайских компаний политическими методами, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства КНР. Китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест, заявил Ван И.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону не заходить слишком далеко", — сказал он.

Призыв Пекина касается и действий США в отношении других стран — в частности, Ирана. Ван И призвал Вашингтон проявлять осторожность с Исламской Республикой и не нагнетать обстановку. Глава МИД КНР также вновь подчеркнул принципиальную позицию Китая против принципа экстратерриториальной юрисдикции, применяемого США.

Сейчас

16:47

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

16:19

Озвучены сроки создания "Монолита"

14:39

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

13:56

Штрахе уходит из-за скандального видео с россиянкой

13:07

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

11:41

Скандал: Курц больше не хочет работать со Штрахе

09:56

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский извинился перед украинцами и пригрозил Раде

Зеленский извинился перед украинцами и пригрозил Раде

1 час назад
Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

Момент нападения на Арнольда Шварценеггера попал на видео

1 час назад
Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

49 минут назад
"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

"Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных

2 часа назад
В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

В Тель-Авиве назовут имя победителя "Евровидения"

9 часов назад
Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

2 часа назад
Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

Выяснилось, что на видео со Штрахе и Гуденусом была не россиянка, а латвийка

4 часа назад
Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

Задержаны женщина и ее сожитель, избавившиеся от девочки в поликлинике

2 часа назад
Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

Илья Воробьев: Латвия – неуступчивый соперник, который боролся за жизнь

2 часа назад
Володин диагностировал у Зеленского деменцию

Володин диагностировал у Зеленского деменцию

4 часа назад
Озвучены сроки создания "Монолита"

Озвучены сроки создания "Монолита"

3 часа назад
США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

США заплатят отказавшимся от российского оружия, остальным грозят санкции

3 часа назад
Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

2 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

17.05.2019 12:34
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Хет-трик Стоуна помог Канаде разгромить Германию в матче чемпионата мира

Хет-трик Стоуна помог Канаде разгромить Германию в матче чемпионата мира

33 минуты назад
На Украине захвачен Свято-Успенский храм канонической церкви

На Украине захвачен Свято-Успенский храм канонической церкви

42 минуты назад
Принц Уильям рассказал о психическом здоровье

Принц Уильям рассказал о психическом здоровье

1 час назад
Козлов сообщил, что ему сказал товарищ Ким

Козлов сообщил, что ему сказал товарищ Ким

1 час назад
Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой

Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой

1 час назад
Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с "Ахматом"

Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с "Ахматом"

1 час назад
Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

Ливия: добыча нефти может упасть до пяти процентов

2 часа назад
Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

Киршнер попробует стать вице-президентом Аргентины

2 часа назад
Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

Беглова наградили "за чистоту помыслов и благородство дел"

3 часа назад
Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

Порошенко выступил с заявлением по Крыму и ядерному оружию

3 часа назад
Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

Мощный взрыв прогремел в городском квартале на востоке Китая. Видео

3 часа назад
В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

В Донбассе сбит ударный беспилотник ВСУ

3 часа назад
"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

"Оренбург" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Уфу"

4 часа назад
Кочарян освобожден под залог и поручительство

Кочарян освобожден под залог и поручительство

4 часа назад
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

4 часа назад
Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

Очевидцы скрутили неадекватного водителя маршрутки в Кемерове. Видео

4 часа назад
Греф назвал свои любимые книги

Греф назвал свои любимые книги

4 часа назад
Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

Вечеринка у университета Болла в США закончилась расстрелом

4 часа назад
За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

За атаку на военный монумент 9 мая украинский националист заплатит 2,5 доллара

5 часов назад
Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

Откровения Ламара Одома: "поддельные гениталии" как способ скрыть допинг

5 часов назад
Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

Греф: социальные рейтинги – не в российской ментальности

5 часов назад
Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

Главные соперники — они сами: в российских гимнастках никто не сомневается

6 часов назад
Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

Загрязнение "Дружбы": началась оценка ущерба

6 часов назад
Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов

6 часов назад
Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

Крымский мост: Минтранс выполнит поручение президента

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 18 мая 2019 года

7 часов назад
4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

4 старых зоопарка, в которых стоит побывать

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

Расследование Эдуарда Петрова. Пуля для министра

9 часов назад
563
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

22 часа назад
Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

Rolls-Royce предложил сундук для шампанского. Недорого, по цене "тройки" BMW

17.05.2019 19:23
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51