Шварценеггер обратился к поклонникам после нападения

На спортивном турнире в Южной Африке неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера. Произошло это, когда актер общался с поклонниками, передает телеканал "Россия 24". Сам он просит фанатов не переживать.

Некий гражданин напал со спины: ударил Арнольда ногами. Шварценеггер упал, но, как сообщается, не пострадал. И, кажется, особого внимания на произошедшее не обратил — через минуту как ни в чем не бывало продолжил раздавать автографы. На спортивное мероприятие Arnold Classic Africa в Йоханнесбурге он приезжал в качестве судьи.

В соцсетях разразилась буря негодования: какая доблесть в том, чтобы ударить 70-летнего — пусть и Мистера Олимпия — да еще со спины? Трусливо!

Однако сам Арни уже попросил фанатов не переживать за него. По его словам, он подумал, что на него просто надавила толпа, как часто происходит. "Я понял, что меня пнули, только когда посмотрел видео, как и все вы, — написал он в "Твиттере". — Я рад лишь, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat".

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.