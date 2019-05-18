Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Екатеринбургская епархия готовит широкомасштабную презентацию проекта храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на месте городского сквера. Таким образом до горожан хотят довести достоверную информацию о проекте.

Как сообщил руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии, член Общественной палаты региона протоиерей Максим Миняйло, к работе решили привлечь экспертов Архитектурно-градостроительного совета при главе региона.

По его словам, в ходе презентации местным жителям будут представлены доводы в защиту проекта, а также данные по благоустройству набережной до Макаровского моста в Екатеринбурге. Протоиерей надеется, что эти доводы убедят горожан поддержать посредством опроса то самое место на Октябрьской площади, "потому что это место приближает начало строительства храма святой Екатерины", сказал епархии Максим Миняйло, слова которого опубликованы на официальном сайте епархии.

Священнослужитель отметил также, что проект храма не предусматривает сноса сквера; он предполагает благоустройство территории и пересадку растений.

Инициатором проекта является Фонд святой Екатерины. Его руководитель на днях сообщил, что подготовка к строительству храма приостановлена на время проведения опроса. Мэрия города эту информацию подтвердила, уточнив, что будут проведены два не зависимых друг от друга опроса. В субботу, 18 мая, глава города Александр Высокинский провел встречу с инициативной группой по защите сквера. По ее итогам он заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума, пишет РИА Новости.

Опрос жителей Екатеринбурга на предмет их отношения к строительству храма на месте сквера предложил провести президент РФ Владимир Путин.