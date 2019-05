Держим кулаки: Сергей Лазарев спел в финале "Евровидения"

Российский певец Сергей Лазарев выступил в финале конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве со своей песней Scream. В заключительной части конкурса в выставочном центре столицы Израиля он вышел на сцену под пятым номером, в первой половине представления. Всего на сцену выйдут представители 26 стран. Ранее Сергей Лазарев поблагодарил зрителей за поддержку в полуфинале.



Конкурсную песню для Лазарева написали Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос и Шарон Вон. Она уже вошла в чарты ITunes 11 стран Европы, а клип Лазарева вошел в пятерку лидеров по просмотрам на YouTube-канале "Евровидения". В 2016 году Сергей Лазарев уже участвовал в конкурсе "Евровидение" в Стокгольме, где занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с песней You Are The Only One.

Победителя "Евровидения" в этом году определит итог голосования зрителей из 41 страны. Официальный вещатель конкурса "Евровидение-2019" в России – холдинг ВГТРК. Финал конкурса в прямом эфире транслируют телеканал "Россия 1" и сайт eurovision.russia.tv.