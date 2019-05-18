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Евровидение-2019 31 минута назад
"Евровидение": обращение Кончиты Вурст и отстранение белорусского жюри
Австрийский певец Том Нойвирт, который выступает под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, пожелал успеха певцу Сергею Лазареву, представляющему Россию на "Евровидении-2019" в Израиле.
Оценивая песню Лазарева Scream, с которой он выступит на конкурсе, Нойвирт сказал в интервью Deutsche Welle: "Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего!"
Кроме того, австрийский исполнитель сообщил, что изменил имидж во многом в связи со его творческой деятельностью. Нойвирт рассказал, что сейчас выпускает новый, третий альбом, где будет "новый звук, новая музыка". Поэтому и он, по мнению певца, должен выглядеть по-иному.
Между тем вечером в субботу, 18 мая стало известно, что от голосования в финале "Евровидения-2019" отстранено белорусское жюри. Как сообщили организаторы конкурса, причина в том, что белорусы разгласили информацию о том, за кого они голосовали в первом полуфинале.
"Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам "Евровидения". Чтобы соответствовать правилам голосования конкурса, Европейский вещательный союз принял меры и отстранил белорусское жюри от финала в субботу", — цитирует сообщение организаторов "Интерфакс".
После полуфинала в минувший вторник, 14 мая, председатель белорусского жюри Валерий Пригун рассказал, что трех победителей члены жюри определили практически единогласно. Кроме того, они сообщили, какие страны им понравились во время полуфинала. Позже интернет-СМИ, где было опубликовано это интервью, извинилось перед всеми поклонниками "Евровидения". Они сослались на то, что не знали всех нюансов правил конкурса, иначе ни за что не обнародовали бы этот материал.
По некоторым оценкам, голоса членов белорусского жюри, 12 баллов, должны были достаться представителю России.
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