"Спартак" победил в Самаре и вернулся на четвертое место

Субботнюю программу 29 тура российской премьер-лиги завершил матч в Самаре, где "Крылья Советов" принимали московский "Спартак". Гости одержали победу с результатом 2:1 и вернулись на четвертое место.

Встреча началась с атак москвичей, и уже на 17 минуте гости заработали 11-метровый. В штрафнй волжан неправильно атаковали Лоренсо Мельгарехо. Пенальти реализовал лучший бомбардир "Спартака" Зе Луиш. Этот гол остался единственным в первом тайме.

В начале второй половины игры Мельгарехо уже сам увеличил преимущество красно-белых. Мельгарехо поле передачи Айртона нанес точный удар. "Крылья Советов" предприняли потытки спасти игру. Защитник Тарас Бурлак отыграл один гол.

Но "Спартак" довел встречу до победы 2:1, благодаря которой набрал 49 очков и вернулся на четвертое место. У "Крыльев Советов" 28 очков и 13 позиция.