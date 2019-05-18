Курц предложил президенту Австрии провести новые выборы

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил в субботу, 18 мая, что предложил федеральному президенту страны Александеру Ван дер Беллену провести новые выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) после скандала вокруг видеозаписи с ушедшим в отставку вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

"Сегодня я предложил федеральному президенту провести досрочные новые выборы в Австрии, при этом в максимально быстрые сроки", — заявил Курц на пресс-конференции в Вене. Его слова цитирует РИА Новости.

Кроме того, канцлер заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы после отставки Штрахе.

Канцлер также раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции. По словам Курца, Австрийская партия свободы "своим поведением" вредит реформам и мешает на пути к переменам. "Она вредит имиджу нашей страны", — добавил он.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.