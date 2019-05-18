Волейболисты казанского "Зенита" проиграли в финале Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" не смог в пятый раз подряд выиграть волейбольную Лигу чемпионов. В финале "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе Чивитанова" в четырех партиях.

Как и год назад в финале Лиги чемпионов встретились "Зенит" и "Лубе Чивитанова". Итальянскому клубу удалось взять реванш за поражение годичной давности (16:25, 25:15, 25:12, 25:19). Главный трофей отправился в Италию.

Впервые с 2011 года победителем Лиги чемпионов не стал российский клуб. "Зенит" шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, при этом казанцы неизменно побеждали в четырех предыдущих розыгрышах.