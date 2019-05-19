Греф признался, что не любит давать советы

В новом выпуске программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" — редкий гость, глава Сбербанка России Герман Греф. У руля главного банка страны он уже более 10 лет. И за это время Сбербанк буквально преобразился. Активное внедрение новых технологий привело к тому, что в любом отделении банка уже не увидишь очередей, ведь теперь огромное количество финансовых операций любой россиянин может проводить онлайн. Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.

Одна из самых, как здесь говорят, защищенных частей бизнеса. Здесь хранятся серебро, золото и платина. Слиток платины стоит почти 7 миллионов рублей. На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим дилером драгоценных металлов в стране.

- Что бы вы могли сказать гражданам, которые хранят деньги под подушкой и бояться их нести в банк?

- Подушка не самое приспособленное для хранения денег место. Крупные банки — это абсолютная надежность, хранение как и денежных ресурсов, так, конечно, и любых средств, — отметил Герман Греф.

- К вам часто обращаются за советом, куда вложить деньги?

- Достаточно.

- Что советуете?

- Я не люблю советовать. Не может быть универсальных советов.

Сегодня, чтобы ограбить банк, надо проникать не в хранилище, а в центр кибербезопасности. Здесь 15 юношей и девушек 24 часа в сутки 7 дней в неделю защищают персональные данные и счета миллионов россиян от мошенников. Самому молодому сотруднику — около 20 лет. Как здесь говорят, это люди с незамутненным сознанием. В основном это выпускники факультетов кибербезопасности Бауманки, Физтеха, МГУ. Причем порой на работу принимают, не дожидаясь, когда студент получит диплом, на четвертом- пятом курсах ребята совмещают работу с учебой. Так что именно эта команда будет принимать решение в случае чрезвычайной ситуации, собравшись в специальном кабинете-капсуле.

"Мы каждые сутки отражаем тысячи операций, иногда сотни тысяч нападений на нас. У нас созданы так называемые три контура защиты, и за всю нашу историю пока не было ни одного случая, когда был бы пробит первый контур защиты", — подчеркнул глава Сбербанка.

Если раньше его называли самым крупным и надежным в России, то сегодня Сбербанк — один из самых сильных мировых брендов. Именно Сбербанк первым ввел переводы по номеру телефона, а скоро здесь обещают научить банкоматы проводить операции по биометрическим данным.

Постоянно раcтет число услуг, предоставляемых онлайн, с использованием мобильного банка или пластиковых карт, больше выдают займов на покупку автомобилей, но главное и самое динамичное направление -ипотека. Почти треть жилья в России сегодня покупается в кредит, в том числе благодаря тому, что ставки снижаются, а получить ссуду стало проще.

- Как вы считаете, когда-нибудь до одного дня сократится весь процесс получения ипотеки?

- Не когда-нибудь, а мы в этом году мы хотим довести по Москве и Московской области до одного дня. И если все пойдет по плану, то в следующем году — до одного дня по стране, — сказал Греф.

- Какую оценку вы бы себе поставили как главе Сбербанка?

- Может быть, "четыре".

- Почему не "пять"?

- Я себя оцениваю по гамбургскому счету. Я считаю что я на "пять" не дотягиваю.

Герман Греф возглавляет банк с ноября 2007 года. Его приход менеджеры сначала восприняли в штыки и на заседании наблюдательного совета проголосовали против его кандидатуры. Греф тогда в ответ произнес: "Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать. Дайте мне время, и посмотрим, кто на что способен".

Время показало: из неповоротливой махины с постоянными очередями и типичным советским сервисом банк превратился в современную финансовую организацию.

- Я вижу, у вас весы здесь есть.

- Да.

- Постоянно контролируете вес?

- Все должно быть под контролем в банке, в том числе собственный вес, — уверен Герман Греф.

В его кабинете нет портрета президента, вместо него скульптура Путина работы Церетели.

- С учетом того, что происходит в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами, каким вы видите этот год для нашей экономики?

- Есть угроза санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит на наш инвестиционный климат и рубль. Этот год слабой экономической динамики, по нашим оценкам. ниже 2%. Но сейчас началось движение с точки зрения начала реализации национальных проектов, в том числе цифровой экономики, и этот год будет годом раскачки, — считает глава Сбербанка.

Герман Греф — выходец из администрации Санкт-Петербурга. В мэрии он заведовал Комитетом по управлению городским имуществом. В 2000-м возглавил Министерство экономического развития и торговли.

- Вас наряду с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром считают одним из главных реформаторов. А вот реформаторов у нас в стране почему-то не любят. Как вы считаете, почему? Так же, как и либералов. Вас к либералам тоже причисляют.

- Реформаторство в России в 90-х годах оставило свой тяжелейший след. Конечно, у людей остался очень серьезный страх с тех времен и к слову "реформа", и к определению "реформатор". Что касается либерала, в нашей стране это ярлык, который активно пропагандируется как негативный, но слово "либерал" — от слова "свобода". Я думаю, что одна из самых больших ценностей каждого человека наряду со здоровьем, его семьей — это свобода. И в общем все люди по своей натуре либералы, — отметил Греф.

- Анатолий Чубайс считает, что существовавшая в 90-е система олигархического капитализма, сегодня у нас в стране не существует. Вы как человек, который был министром в начале 2000-х, как считаете, это помешало развитию нашей экономики или нет?

- Я — человек, который столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост, первые годы нашей деятельности были напрямую связаны с большим количеством так называемых олигархов. Был период, когда они были значительно сильнее правительства. И с начала 2000-х, с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти. Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи.

- Вы себе представляете жизнь после Сбербанка?

- Легко. Конечно.