Российская фигуристка Трусова – лучшая молодая спортсменка Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы зимнего сезона 2018/19. Вручение награды состоялось на проходящем в Вене семинаре Европейских комитетов.

На звание лучшего спортсмена зимнего сезона претендовало пятеро – помимо Александры Трусовой это немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Но жюри присудило победу юной российской фигуристке.

Александра Трусова – единственная фигуристка, испилившая четверной лутц. Жвукратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в свое возрастной категории обновила мировой рекорд в произвольной программе, ране принадлежавший олимпийской чемпионке Алине Загитовой, который теперь составляет 164,44 баллов.