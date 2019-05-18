Потерявшийся в Новой Москве ребенок найден живым и здоровым

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ребенок, потерявшийся в Новой Москве в лесу около поселка Кокошкино, найден живым и здоровым.

Московский градоначальник поблагодарил всех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь, передает ТАСС. Как сообщалось, в субботу, 18 мая, поиски пропавшего в лесу ребенка вели более 800 человек.