Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею. В Братиславе шведы оказались сильнее швейцарцев 4:3, а в Кошице хозяева турнира словаки разгромили сборную Великобритании 7:1.

Очень упорной получилась встреча сборных Швеции и Швейцарии. То одна, то другая команда вырывалась вперед. На 51 минуте швейцарец Гаэтан Хас сравнял счет – 3:3. И через минуту с небольшим швед Оливер Экман-Ларссон забросил четвертую шайбу, ставшую победной. Шведы выиграли 4:3, набрали 12 очков и занимают второе место в группе В, где выступает и сборная России. У сборной Швейцарии тоже 12 очков и третье место.

В группе А словаки не оставили шансов команде Великобритании – 7:1. Словаки набрали 9 очков и занимают пятое место. Великобритании проиграла все встречи и занимает восьмое место в группе.