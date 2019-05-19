Гол Головина помог "Монако" обыграть "Амьен"

"Монако" в матче 37 тура Лиги 1 принимал на своем поле "Амьен" и добился победы с результатом 2:0. На счету Александра Головина гол и результативная передача.

Встреча проходила при значительном преимуществе "Монако", которое было реализовано на 27 минуте. Александр Головин подал от углового флага, а капитан монегасков Радамель Фалькао нанес точный удар. Вратарь "Амьена" Режи Гюртнер поймал мяч, но выронил его за линию ворот.

На 83 минуте Александр уже сам поразил ворота "Амьена", чем закрепил победу монегасков 2:0. "Монако" набрал 36 очков и обошел "Амьен", — 16 и 17 места соответственно. Однако занимающий 18 место "Кан" имеет 33 очка и теоретически может обойти команду Головина.