Моуринью может сменить Гарсия в "Марселе"

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить практику во французском "Марселе". Нынешний тренер марсельцев Руди Гарсия будет отправлен в отставку после завершения чемпионата Франции.

За тур до конца "Марсель" занимает шестое место, отставая на одно очко от "Монпелье". При этом марсельцы потеряли шансы сыграть в еврокубках. Этот результат не удовлетворил руководство клуба, и Гарсия лишится своего поста.

Кандидатом на пост главного тренера является Жозе Моуринью. Поводом для подобного вывода стала недавняя поездка португальца в Марсель. Кроме того, сам Моуринью несколько раз упомянул в интервью французский чемпионат и нападающего мрсельцев Марио Балотелли, с которым когда-то работал в "Интере". Португаец заявил, что готов вернуться в футбол и сделает это в ближайшем будущем.