Турция планирует производить системы ПВО С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, заявил, что турецкая сторона будет совместно с Россией производить системы противовоздушной обороны С-500.

Одновременно глава государства выразил уверенность в том, что Анкара получит как российские системы ПВО С-400, так и американские боевые самолеты F-35. По его словам, варианта, что Турция не получит эти истребители-бомбардировщики, нет.

Как сообщалось, ранее американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35 в случае, если Анкара одновременно с этим получит от России системы ПВО С-400, напоминает "Интерфакс".