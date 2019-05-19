Авиакатастрофа в Гондурасе: 5 погибших

В Гондурасе неподалеку от острова Роатан потерпел крушение легкомоторный самолет. Находившиеся на его борту пять человек погибли, все они были гражданами иностранных государств.

Направлявшийся в город Трухильо самолет разбился в 400 метрах от пляжа, передает РИА Новости. Изначально в катастрофе выжил один человек, который был госпитализирован и скончался от полученных травм. Национальности погибших пока не уточняются.