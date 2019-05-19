В России прошла Ночь музеев

По всей России прошла Ночь музеев – уже 13-я по счету. Приобщиться к искусству мог каждый желающий, вход во все музеи был свободный. Участники акции могли послушать специально подготовленные экскурсии, посмотреть немое кино и даже поговорить с Цветаевой.

В каждом городе России для любителей музеев была подготовлена особая программа, В каждом из них — уникальные экскурсии, посетить которые возможно лишь один раз, сообщает телеканал "Россия 24".

Так, в Еврейском центре и музее толерантности предлагали послушать альтернативную историю народа, а в Центральном музее МВД — ознакомиться с материалами расследований преступлений Чикатило.

Центром притяжения традиционно стал Музей Москвы — там была живая музыка, немое кино и экскурсии от профессионалов. Тринадцатая ночь музеев может побить прошлогодний рекорд в два с половиной миллиона участников.