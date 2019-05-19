Саакашвили выступил в роли советчика

О том, как все работает в украинской политике, избранному президенту Михаилу Зеленскому решил рассказать Михаил Саакашвили. Бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии разоткровенничался в эфире телеканала "Наш".

Саакашвили считает, что Владимиру Зеленскому нужно сосредоточиться на борьбе с действующим главой государства, сообщает телеканал "Россия 24". По его словам, тот, конечно, битву проиграл, но все еще надеется одержать победу в войне за власть, для чего "нашпиговал своими людьми все структуры". По словам отставного политика, сразу после инаугурации Зеленского Петр Порошенко попытается затащить своего недавнего конкурента на выборах в теневой клуб коррупционеров.

"Украина — это теневое государство, там все решается за кулисами, то есть, все решалось за кулисами. Зеленскому говорят: заходи к нам за кулисы, мы тут все решим. Если его затащат за кулисы, то его ждет судьба похуже, чем у Ющенко", — уверен Михаил Саакашвили.