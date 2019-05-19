Ночь музеев: экспозиции на любой вкус

Тринадцатая по счету Ночь музеев прошла по всей России. Приобщиться к искусству мог каждый желающий: вход — свободный. Участники акции могли послушать авторские экскурсии, посмотреть немое кино и даже "поговорить" с Мариной Цветаевой.

В Еврейском центре и музее толерантности — десятки любителей искусства и культуры. Посетителей много и в обычные дни, но сегодня, в Ночь музеев, здесь подготовили особую программу — сразу несколько авторских экскурсий. Одна из них, "Звезда Давида, или как евреи поверили в выдумки о себе", — своего рода альтернативная, малоизвестная история еврейского народа.

Еще одна авторская экскурсия Ночи музеев посвящена еврейскому театру, тому, как он развивался, и что отличает его от других. Фотографии, документы, программы спектаклей, редкие архивные видео. На одном из них известный актер Соломон Михоэлс играет Короля Лир.

Сегодня в музее и артисты мастерской Дмитрия Брусникина, которые проводят дискуссии о театре, и музыканты. К концерту неоклассической музыки для Ночи музеев композитор Виктор Осадчев написал несколько "особенных" произведений.

Для любителей криминалистики свои двери сегодня ночью открыл Центральный музей МВД. Дело знаменитой банды "Черная кошка", материалы расследований преступлений Чикатило и 70 тысяч других экспонатов. Экскурсии в музее проводят профессиональные историки. К акции самое большое собрание об истории становления МВД присоединился впервые.

Музей кино, Третьяковка, Исторический музей, десятки других. В эту ночь посетить один из понравившихся можно было абсолютно бесплатно.

В квартире Марины Цветаевой придумали необычный формат: пообщаться с бывшей хозяйкой дома и услышать отрывки ее стихов можно было, сняв трубку телефонного аппарата.