Бокс. Уайлдер защитил титул WBC, нокаутировав Бризила

В американском Бруклине состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом. Американец смог сохранить пояс у себя.

Уайлдер решил все вопросы по определению победителя поединка еще в первом раунде – в самой его концовке действующий чемпион отправил Бризила в нокдаун точным ударом в челюсть. Бризил смог встать и, казалось, продолжить бой, но арбитр остановил бой и присудил Уайлдеру победу нокаутом.

Победа позволила американскому боксеру в девятый раз защитить титул чемпиона по версии WBC. Теперь в его активе 41 бой, каждый из которых завершался его победой. Бризил же проиграл второй бой из 22 проведенных в карьере.