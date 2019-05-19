Темпы роста заражения ВИЧ снизились впервые за 14 лет, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным ведомства, за шесть лет с 2012 по 2018 год прирост снизился более чем на 10% — с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году. И это несмотря на то, что обследоваться граждане стали чаще. Так, в прошлом году обследовано 25,8% населения, тогда как в 2017 году — чуть более 23%.

Новые случаи заражения за год составили 1,8 миллиона человек, заметнее всего снижение уровня заражения среди детей — на 35% по сравнению с показателями 2010 года. Благодаря новым методикам лечения, средняя ожидаемая продолжительность жизни также увеличилась на 15 лет. К примеру, если человек заразился ВИЧ в 20 лет, то раньше ожидаемый срок жизни составлял 36 лет, сейчас уже 51 год.

По статистике, всего в России по состоянию на декабрь 2018 года проживал 1 миллион семь тысяч россиян с диагнозом "ВИЧ-инфекция".

19 мая отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. В России в эти дни проводится всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к этому дню.

Ранее сообщалось, что службу ВИЧ в России могут ликвидировать. По планам, ее могут объединить со службой борьбы с туберкулезом.