Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

В воскресенье, 19 мая, в районе железнодорожного вокзала в городе Южно-Сахалинске произошел крупный пожар, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов, площадь возгорания кровли цеха, где бушевало пламя, составляла около сотни квадратных метров.

Помимо спасателей и их специальной техники в борьбе с огнем принял участие пожарный поезд Сахалинской железной дороги.

Известно, что в настоящее время возгорание ликвидировали.

По предварительной информации, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.