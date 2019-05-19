19 мая 201911:18
Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске
В воскресенье, 19 мая, в районе железнодорожного вокзала в городе Южно-Сахалинске произошел крупный пожар, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов, площадь возгорания кровли цеха, где бушевало пламя, составляла около сотни квадратных метров.
Помимо спасателей и их специальной техники в борьбе с огнем принял участие пожарный поезд Сахалинской железной дороги.
Известно, что в настоящее время возгорание ликвидировали.
По предварительной информации, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
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