Каждые сутки служба безопасности Сбербанка отражает до сотни тысяч нападений, рассказал глава банка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"У нас созданы так называемые три контура защиты, и за всю нашу историю пока не было ни одного случая, когда был бы пробит первый контур защиты", — пояснил Греф.

Чтобы ограбить современный банк, следует проникать в центр кибербезопасности. В Сбербанке персональные данные россиян от мошенников защищают выпускники факультетов кибербезопасности МГТУ имени Баумана, Московского физико-технического института и МГУ.