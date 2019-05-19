Глава Сбербанка рассказал, почему не стоит хранить деньги под подушкой

Крупные банки абсолютно надежны для хранения денег, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Ведущая попросила Грефа что-то сказать россиянам, которые боятся нести деньги в банк и предпочитают хранить из под подушкой. "Подушка не самое приспособленное для хранения денег место. Крупные банки — это абсолютная надежность", — ответил Греф.

Он также рассказал, что к нему достаточно часто обращаются за советом, куда вложить деньги, но отметил, что советовать не любит, поскольку "не может быть универсальных советов".