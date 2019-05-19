Мэй сделает депутатам "смелое предложение"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить новый вариант сделки по Brexit. Свои предложения премьер высказала в авторской статье для Sunday Times.

Проект новой сделки по выходу из Евросоюза будет предложен парламенту через две недели. Премьер-министр надеется, что депутаты рассмотрят новый план сделки "свежим взглядом" и окажут поддержку "смелым предложениям".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь. Это решение уже подверглось жесткой критике.