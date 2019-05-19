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19 мая 201913:08

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

Валерий Шарифулин/ТАСС

Инициатива о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он напомнил, что "многие встречи отменялись не единожды". Так, была отменена уже согласованная встреча на саммите в Аргентине, причем отменена менее чем за 24 часа.

Трамп неоднократно говорил о желании встретиться с Путиным, но госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе в Сочи встретился с российским президентом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита в Осаке", рассказал Песков.

"Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что: это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Посмотрим, какие инициативы последуют из Вашингтона. Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор", — добавил он.

Песков отметил, что позиция Трампа "подвержена стремительным изменениям", и следует "дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений". "Мы все знаем, что на протяжении последних трех лет Трамп неоднократно фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить. Какой смысл он вкладывал в эти слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка, "поладить" — это не значит ввести дополнительные санкции, поладить — это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверное, это должно быть что-то иное", — сказал Песков.

Он также отметил, что говорить о перспективах российско-американских отношений "в свете грядущей избирательной кампании" в США пока сложно, "и вряд ли кто-то осмелится и пойдет на то, чтобы делать прогнозы относительно будущего наших отношений на ближайшие два года". Однако, по его словам, "кое-что все-таки станет ясно ровно через месяц на саммите G20".

На переговорах Путина и Помпео ключевой темы не было, рассказал Песков, но во главу угла были поставлены вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики. "Этой теме было уделено много внимания,  и президент через Помпео передал свою аргументированную позицию", — сообщил пресс-секретарь.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Трамп "готов и заинтересован" во встрече с Путиным в Осаке.  "Это всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили", — подчеркнул он.

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