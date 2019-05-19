Олимпийский призер Архипова с рекордом победила в Московском полумарафоне

В 20 городах России проходит самый масштабный полумарафон страны. В Московском забеге среди женщин победу с рекордом трассы одержала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Архипова.

Дистанцию в 21,1 километра она преодолела за 1 час 12 минут 25 секунд. Следом за ней спустя 1 минуту 37 секунд к финишу прибежала Алина Прокопьева – именно ей принадлежал предыдущий рекорд трассы. Замкнула же тройку лучших Елена Седова – ее время составило 1 минута 15 минут 28 секунд.

В мужском забеге на аналогичную дистанцию победу праздновал Степан Киселев, время которого равняется 1 часу 3 минутам и 59 секундам. Второе место – у Андрея Леймана (1час 4 минуты 20 секунд). Третий – Дмитрий Сафронов (1 час 6 минут 11 секунд).

Отметим, что в Московском полумарафоне поучаствовало 20 тысяч человек из 48 стран.