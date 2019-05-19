Миллер: строительство "Северного потока-2" перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину. "Мы перешли экватор "Северного потока-2", — сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Четыре пятых объема капитальных затрат уже профинансировано. Но даже если возникнут какие-то ситуации, надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", — добавил он

Глава "Газпрома" также рассказал, что работа ведется ритмично, и атмосфера вокруг проекта "неплохая".