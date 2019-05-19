Трое пожарных пострадали при тушении парковки в Бордо, которая горит уже 12 часов

Вечером в субботу в городе Бордо, расположенном на юго-западе Франции, произошло возгорание на подземной парковке.

Как сообщает ТАСС, к месту инцидента были стянуты внушительные силы пожарных – около 100 человек и 32 единицы техники.

Высокая температура и сильное задымление помешали сразу добраться до очага возгорания и пламя распространилось на автомобили, находившиеся на стоянке.

Борьба с огнем продолжается уже более 12 часов, в ходе операции пострадали трое пожарных.

Известно, что в настоящее время район ЧП оцеплен, работы продолжаются.