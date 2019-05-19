Ничего невозможного: Путин пообещал молодым ученым решить проблемы с грантами и картами

Президент Владимир Путин 17 мая встретился молодыми учеными в Сочи.

Студент Чувашского госуниверситета Алексей Федоров поднял вопрос, почему президентские гранты заканчиваются на уровне бакалавриата, а для студентов магистратуры их уже нет. Путин согласился, что гранты должны распространяться на магистратуру и пообещал решить этот вопрос. Позже Федоров рассказал программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что грант составляет порядка 20 тысяч рублей в месяц на весь период обучения.

В зале присутствовали и обладатели мегагрантов, а это уже суммы до 150 миллионов рублей. 8 лет назад по решению Путина их стали выделять для привлечения в Россию лучших ученых с мировых именем – нередко это те же россияне, уехавшие из страны в страшные для науки 90-е годы. Теперь, на гранты, они создают в России продвинутые научные лаборатории. "Есть большие минусы в том, что уехали. Но есть и плюсы в том, что они там что-то получили и теперь работают здесь", — считает президент.

У них заметен легкий акцент, но это, конечно, русские люди. Душой болеют за свое дело и для большей эффективности предлагают активнее привлекать крупный бизнес к сотрудничеству с учеными.

Горящие глаза людей, способных сворачивать горы. Глаза российских ученых и работников научной сферы 20-25 лет назад полны отчаяния и обиды. Гордость страны выброшена на улицы, кандидаты и доктора наук торгуют на рынках, чтобы выжить. Постоянные пикеты, акции протеста. Униженные учителя, глядя на судьбу которых молодые парни и девушки и уезжали за границу.

Массовые голодовки многие тогда считали единственным выходом, чтобы хоть как-то добиться своих крохотных зарплат. Конечно, проблем много и сейчас, но они и близко несопоставимы с тем, через что прошла страны. Получатели грантов просят, к примеру, распоряжаться ими прямо с банковской карты. "Мы решим, не знаю точно, еще как, но мы это сделаем", — пообещал Путин.

Сейчас ученые тратят на то, чтобы пройти все контроли, от 3 до 6 месяцев.

Ученых, работающих в регионах, волнуют проблемы с приемом на работу отличных иностранных специалистов.

В блокноте Андрея Фурсенко появлялись все новые и новые пункты с заголовками "Дать возможность" и "Решить вопрос".

"Я не увидел ничего, что невозможно было бы реализовать. Вот соединение науки и производства — это извечная проблема. Но и над этим тоже будем работать", — резюмировал Путин.