В Австрии произошло "политическое землетрясение"

Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку. Это крах правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца, который обратился к президенту страны Александру Ван дер Беллену с просьбой провести досрочные выборы "как можно скорее".

Австрийский президент ответил согласием, а сегодня по итогам переговоров с канцлером Курцем заявил: досрочные выборы в нижнюю палату парламента должны пройти в начале сентября, передает ТАСС.

На злосчастном видео вице-канцлер общается на испанской вилле на Ибице с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой. В частности, речь шла о нелегальных пожертвованиях для Партии свободы в обмен на помощь в покупке одного из самых влиятельных австрийских изданий — газеты Kronen Zeitung. Сам Штрахе называет историю с видео "прицельным политическим убийством" и "ловушкой, устроенной спецслужбами", пишет немецкая Die Zeit. Он также заявил, что на скандальном видео, ставшем причиной краха его политической карьеры, не "племянница российского олигарха", а гражданка Латвии.

Оппозиционные партии уже какое-то время призывали Себастьяна Курца покончить с коалиционным правительством, в состав которого входила Австрийская партия свободы — ее председателем до вчерашнего дня был Штрахе. Скандал с "видео с Ибицы" разразился в важный политический момент для Евросоюза, пишет The New York Times: по всему континенту лидеры ультраправых популистских партий активно ведут агитацию перед выборами в Европарламент и им, вероятно, удастся увеличить количество своих депутатских кресел в законодательном органе ЕС.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, скандал вокруг видеозаписи с Ибицы не должен повлиять на российско-австрийские отношения, которыми Россия очень дорожит. На основании имеющейся записи нельзя "притягивать к этой явно некрасивой истории российский след", заявил сенатор РИА Новости. По его мнению, это могла быть "постановочная провокация или некая коррупционная история, за которой совсем не обязательно стоит какое-то государство".

А по мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президента Общества "Россия-Германия" Владислава Белова, скандал вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе развязывает руки канцлеру Себастьяну Курцу для создания коалиции с новым партнером, не относящимся к праворадикальному флангу.

Курц, по словам Белова, четко выразил свою позицию, назвав произошедшее "последней каплей в чаше его терпения". Скандалы случались и до этого, но нынешняя история дала возможность канцлеру заявить о досрочных выборах. По мнению Белова, у Народной партии Австрии, которую возглавляет Курц, есть все шансы победить на досрочных выборах и создать коалицию с новым партнером, передает "Интерфакс". В частности, нынешний кризис выгоден Социалистической партии Австрии.