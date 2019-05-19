Дипломатам было стыдно за Порошенко

Бывший глава протокола президента Украины Юрий Ладный пожаловался журналистам на пренебрежение Петром Порошенко необходимостью соблюдать "пристойный внешний вид". Работавший на украинского лидера в 2010-2014 годах Ладный заявил, что украинские дипломаты зачастую испытывали стыд за "регулярно мятые штаны" Порошенко.

В интервью "Вестям Украина" экс-глава протокола посетовал, что в восприятии иностранцев образ неряхи транслировался с Порошенко на всех украинцев.

По словам Ладного, Порошенко не прислушивается к критике и не приемлет замечания, пишет РИА Новости. Давать же рекомендации президенту сотрудникам протокола позволяется в исключительных случаях, например, по просьбе зарубежных партнеров во время визита.