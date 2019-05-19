Идлиб: военные прекратили огонь, боевики продолжили обстрелы

Военнослужащие сирийской армии прекратили огонь в зоне деэскалации Идлиб. Боевики продолжают обстрелы позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Ранены трое сирийских солдат.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, огонь со стороны правительственных сил был прекращен с 00:00 18 мая.

По данным Центра, 18 мая было зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий. Боевики применяют в том числе минометы и реактивные системы залпового огня, запрещенные международными договоренностями прошлых лет к размещению в демилитаризованной зоне.

Несколько дней назад российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, террористы "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят в провинции Идлиб провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. После этого, по планам боевиков, планировалось обвинить ВКС России в применении "химического оружия" против мирного населения провинции.

Ранее на этой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону кризисную ситуацию в Сирии, и в частности обострение обстановки в Идлибе.