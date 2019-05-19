Первая бригада "Торнадо-С" поступила в российскую армию

В российской армии началась опытно-промышленная эксплуатация первой бригады новейших реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Об этом на выставке MILEX-2019 РИА Новости рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

По словам Кочкина, по заданию Министерства обороны России готовится модернизация РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С".

Система "Торнадо-С" отличается от предшественниц большей дальностью стрельбы и лучшей кучностью. Так же расширен выбор типов боеприпасов. "Торнадо-С" оснащены автоматикой управления огнем, что позволяет РСЗО "привязаться" к местности и быстрее изготовиться для удара по противнику.