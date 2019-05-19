Марин Ле Пен и Нил Ушаков выступили за нормализацию отношений с РФ

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен надеется, что в ближайшее время отношения между Россией и Евросоюзом нормализуются. По ее словам, ЕС просто невыгодно враждовать с Москвой, особенно - в экономическом плане. Ранее французский политик уже говорила о том, что антироссийские санкции привели к катастрофическим для Евросоюза последствиям.

К скорейшей отмене ограничительных мер в отношении Москвы призывает и латвийский политик, кандидат в депутаты Европарламента Нил Ушаков, передает "Россия 24". Он отметил, что это бессмысленное противостояние все равно не будет вечным, добавив: чем скорее Европа в целом — и Латвия в частности — задумается над плодотворным сотрудничеством с Россией, тем лучше.