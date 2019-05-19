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19 мая 201913:47

"Локомотив" не смог победить "Урал" в Екатеринбурге

Официальный сайт ФК Локомотив

В Екатеринбурге матчем между "Уралом" и московским "Локомотивом" возобновилась программа 29 тура российской премьер-лиги. Соперники не смогли выявить победителя, завершив его ничьей – 2:2.

Столичные железнодорожники открыли счет на 21 минуте после прострела Рифата Жемалетдинова мяч в ворота переправил Антон Миранчук. Однако развить свой успех "красно-зеленым" не удалось. Наоборот, под занавес первого тайма нападающий "Урала" Андрей Панюков сравнял счет.

А сразу после возобновления игры во втором тайме Отман Эль-Кабир и вовсе вывел свою команду вперед. Но удержать победный счет уральцам не удалось – на 64 минуте все тот же Миранчук с пенальти оформил свой второй мяч во встрече. Остаток матча ознаменовался удалением в составе хозяев поля, когда Стефан Страндберг за две минуты получил по желтой карточке, которая автоматически стала красной. Но гостям реализовать численное преимущество не удалось.

"Локомотив" увозит из Екатеринбурга один балл. В таблице москвичи набрали 53 балла и по-прежнему сохраняют вторую строчку РПЛ. "Урал" же с 35 очками занимает 11 место. Ранее он обезопасил себя от попадания в зону стыковых матчей.

Примечательно, что в ближайшую среду, 22 мая, оба соперника сыграют между собой вновь – это состоится уже в рамках финала Кубка России, который состоится в Самаре.

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